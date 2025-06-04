Стали известны обстоятельства смерти человека на Перевалке в Петрозаводске

Названа предварительная причина смерти.

8 июня на улице Олонецкой на Перевалке в Петрозаводске возле гаражей было найдено тело. Об этом мы писали ранее. «Столице на Онего» удалось узнать, кто умер и при каких обстоятельствах.

По данным нашего источника в правоохранительных органах, умер пожилой мужчина. У него были хронические заболевания, кроме того, периодически он употреблял алкоголь. Кроме того, известно, что мужчина бродяжничал.

Криминала в его смерти нет. Точную причину смерти установит экспертиза. По предварительным данным, мужчина скончался от остановки сердца.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.