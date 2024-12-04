Стало известно, кто из руководителей МЧС Карелии попался на получении денег от коммерсантов

О действиях представителя противопожарной службы в интересах коммерческих структур рассказали в МЧС Карелии.
В телеграм-канале МЧС Карелии раскрыли подробности уголовного дела в отношении представителя противопожарной службы, который за деньги отдавал имущество министерства для использования в интересах коммерческих структур.
Так, в мае текущего года следственным отделом Сегежи Следкома Карелии было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника республиканского МЧС, рассказали в ведомстве.
Фигурант, по версии следствия, использовал казенное имущество в интересах коммерческих организаций. Обвиняемый признал свою вину, суд ему назначил наказание в виде штрафа в доход государства.
Напомним, сотрудники УФСБ Карелии задержали с поличным одного из руководителей противопожарной службы ГУ МЧС республики, незаконно передавшего имущество министерства коммерческим структурам за денежное вознаграждение.
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