Стало известно, кто из руководителей МЧС Карелии попался на получении денег от коммерсантов

О действиях представителя противопожарной службы в интересах коммерческих структур рассказали в МЧС Карелии.

В телеграм-канале МЧС Карелии раскрыли подробности уголовного дела в отношении представителя противопожарной службы, который за деньги отдавал имущество министерства для использования в интересах коммерческих структур.

Так, в мае текущего года следственным отделом Сегежи Следкома Карелии было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника республиканского МЧС, рассказали в ведомстве.

Фигурант, по версии следствия, использовал казенное имущество в интересах коммерческих организаций. Обвиняемый признал свою вину, суд ему назначил наказание в виде штрафа в доход государства.

Напомним, сотрудники УФСБ Карелии задержали с поличным одного из руководителей противопожарной службы ГУ МЧС республики, незаконно передавшего имущество министерства коммерческим структурам за денежное вознаграждение.