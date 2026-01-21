Стало известно, кто из знаменитостей выступит на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

Глава города Инна Колыхматова рассказала, какая группа приедет в Карелию на фестиваль ледовых и снежных скульптур «Гиперборея».
На международном фестивале ледовых и снежных скульптур «Гиперборея — 2026» в Петрозаводске выступит российская поп-группа «Мохито», сообщила мэр города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
Концерт с участием знаменитостей будет проходить 7 февраля с 17:00 до 18:00.
— Закончится выступление звёзд праздничным фейерверком! — написала глава карельской столицы.
Среди хитов «Мохито» — песни «Руки прочь», «В жизни так бывает», «Разрывай танцпол» и «Счастье в простом».
Напомним, церемония открытия юбилейного фестиваля «Гиперборея» состоится в Петрозаводске 3 февраля. Это будет уже 25-й праздник зимнего искусства.
Главной темой фестиваля станут достижения российских чемпионов. Организаторы посвятили его предстоящей зимней Олимпиаде в Италии, куда в этом году отправится сборная России.
Работа скульпторов продлится пять дней — с 3 по 7 февраля. За это время на глазах у горожан и гостей карельской столицы вырастут монументальные ледяные и снежные композиции, прославляющие силу, мастерство и победы отечественных спортсменов.