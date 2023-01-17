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Стало известно, кто может стать претендентом на должность нового председателя горсуда Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 14 Февраля 2023
фото: Столица на Онего

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На должность сегодняшнего председателя Петрозаводского городского суда Андрея Злобина, полномочия которого заканчиваются 23 октября, может претендовать судья Верховного суда Карелии по уголовным делам Денис Катанандов – младший сын экс-главы республики Сергея Катанандова.

Ранее мы сообщали, что нынешний председатель петрозаводского городского суда, 49-летний Андрей Злобин, шестилетние полномочия которого заканчиваются 23 октября, претендовать на второй аналогичный срок не будет. Потому возникает вопрос: кого именно председатель Верховного суда Карелии Анатолий Наквас хотел бы видеть в должности нового председателя петрозаводского горсуда?

По имеющейся у «Столицы на Онего» конфиденциальной информации из судейского сообщества республики, в настоящее время на должность председателя петрозаводского суда обсуждается кандидатура судьи Верховного суда Карелии по уголовным делам Дениса Катанандова – младшего сын экс-главы Карелии Сергея Катанандова.

Напомним, что в 2021 году Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, в обиходе называемая кадровой, по каким-то причинам не согласовала кандидатуру Дениса Катанандова на должность заместителя Анатолия Накваса.

После этого 7 декабря прошлого года указом Владимира Путина на эту должность был назначен судья по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге Денис Савельев.

Родившийся в 1982 году в Петрозаводске Денис Катанандов после окончания юридического факультета ПетрГУ, с 2003 года работал следователем, затем старшим помощником прокурора Петрозаводска. После этого был судьей Суоярвского суда, а в июле 2013 года 31-летний Катанандов-младший уже стал судьей Верховного суда Карелии, тем самым продемонстрировав стремительный карьерный рост.

Отметим, что Денис Катанандов стал известен благодаря резонансному уголовному процессу по делу «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова. За убийство двух девушек и еще несколько тяжких преступлений в декабре 2019 года Катанандов приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы. После вступления приговора в законную силу Ипатов отбывает наказание в ИК № 6 Республики Мордовия – одной из семи российских колоний для осужденных на пожизненный срок.

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