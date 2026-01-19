Стало известно, кто незаконно строил элитную турбазу на сельскохозяйственных землях у Ладоги

«Столица на Онего» выяснила, кто может быть главным интересантом в громкой истории со строительством турбазы на берегу Ладожского озера.

Новость о том, что туристический объект на сельхозземлях у Ладожского озера в Карелии признан незаконным, оказалась довольно неожиданной для жителей Лахденпохского района. Напомним: Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности коммерческое предприятие за грубое нарушение земельного законодательства. На участке возле озера, отнесенном к особо ценным сельскохозяйственным землям, компания развернула масштабное строительство туристического кластера, за что и была наказана. Бизнесмены попытались обжаловать постановление надзорного органа, но Петрозаводский городской суд встал на сторону Россельхознадхора.

Неожиданность состоит в том, что весь район знал о незаконном строительстве, но никто уже не верил в то, что это можно прекратить. История получила известность осенью 2024 года, когда нескольких жителей поселков в районе нацпарка «Ладожские шхеры» были лишены возможности проехать к своим домам. Дорога, которой они пользовались, внезапно оказалась перекопана, зато по участку, о котором идет речь, пролегла новая трасса. Правда, пользоваться ею людям оказалось невозможно – частная территория.

Кто же все-таки стоит за этим строительством – читайте в нашем материале.