Стало известно, кто погиб 10 ноября в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

В Госавтоинспекции Карелии сообщили новые подробности смертельной аварии, которая произошла 10 ноября на 597 км федеральной автодороги «Кола» вблизи Медвежьегорска в Кондопожском районе.
Напомним, водитель автомобиля Haval при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Avensis. По уточненной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Toyota, 38-летний житель Прионежского района. С полученными травмами доставлены в больницу 42-летний водитель и 47-летняя пассажирка Haval, жители Санкт-Петербурга.
По данному факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
