Стало известно, кто погиб на пожаре в доме в поселке Карелии

Следком организовал проверку из-за пожара в деревянном доме в поселке Кривцы, где обнаружили останки человека.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в Пудожском районе.

По данным Следкома Карелии, предварительно установлено, 6 января в поселке Кривцы произошел пожар в одноэтажном деревянном доме. После локализации возгорания было обнаружено тело 70-летнего жильца дома. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем, погибшего при топке печи.

В настоящее время следователями проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение, рассказали в Следкоме республики.

Напомним, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме по улице Лесной 6 января в 05.46. К моменту прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля. При разборке завалов обнаружены останки человека.