Стало известно, кто погиб на пожаре в квартире на севере Карелии

В Кеми Следком проводит проверку по факту обнаружения в квартире тела женщины после тушения пожара.

Следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения в обгоревшей квартире тела женщины в Кеми, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительно установлено, что ночью 19 июля произошел пожар в квартире в доме по проспекту Пролетарскому. После ликвидации возгорания было обнаружено тело женщины 1957 года рождения.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, 19 июля 2.33 на пульт пожарно-спасательной службы Кеми поступило сообщение, что в доме на Пролетарском проспекте горит квартира. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 19 человек, 8 из которых были выведены из огня с использованием дымозащитных масок, среди спасенных трое детей.