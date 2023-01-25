Стало известно, кто погиб на пожаре в поселке Карелии

В поселке Хелюля Сортавальского района на пожаре погибли два человека, сообщили в МЧС Карелии.

В телеграмм-канале главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова «Антидот» сообщается, что на пожаре в поселке Хелюля погибла женщина 1964 года рождения и мужчина 1985 года рождения.

«Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», - сообщает министр Охлопков.

Ранее сообщалось, что 9 февраля в 20.56 в поселке Хелюля Сортавальского района загорелась квартира в жилом деревянном одноэтажном 2-квартирном доме. На пепелище были найдено мтелчя двух человек, двое жильцов были спасены.