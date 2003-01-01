Стало известно, кто погиб при крушении военного самолёта в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал подробности трагедии в Прионежском районе.

При крушении истребителя Су-30, произошедшем на территории Прионежского района, погибли военнослужащие 159 авиационного истребительного полка, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.

— Погибшие лётчики — наши ребята. (…) Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь, — написал он.

Напомним, сегодня, 13 ноября, около 19:00 на территории лесного массива вблизи аэропорта «Петрозаводск» упал военный самолёт. Как сообщили в Минобороны России, судно выполняло плановый учебно-тренировочный полёт.

Согласно данным председателя Госкомитета Карелии по безопасности населения Олега Полякова, никто из местных жителей не пострадал.

Экстренные службы, прибывшие к месту трагедии, продолжают работу.