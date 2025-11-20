Стало известно, кто погиб в аварии в Кемском районе

В ДТП в Кемском районе погибли 23-летние жители Ленинградской области.
Как рассказали в МВД Карелии, в аварии в Кемском районе погибли женщина-пассажир и водитель, мужчина, оба 2002 г.р., жители Ленинградской области. Напомним, авария произошла сегодня, 21 ноября, на 915 км автодороги Р-21 «Кола». Пострадавшие, по данным ведомства, - также жители соседних регионов с Карелией.
- В Geely с травмами госпитализированы водитель 1989 г.р., житель Санкт-Петербурга и женщина-пассажир 1965 г.р, жительница Мурманска.
Напомним, по предварительным данным ГИБДД, водитель Geely Atlas выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Almera.
По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии. Проверку ведет и Прокуратура Кемского района.