Стало известно, кто погиб в массовом ДТП с бензовозом в Карелии

В ГАИ рассказали подробности трагического ДТП на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии.
Вчера, 18 ноября, в массовой аварии погибли три человека, один госпитализирован с тяжелыми травмами.
Как мы писали ранее, ДТП произошло около 12:00 на 179-м километре автодороги А-121 «Сортавала». По предварительным данным, водитель грузовика SITRAK, двигаясь в сторону города Лахденпохья, не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с бензовозом Volvo. После этого в грузовик врезался легковой автомобиль Renault Symbol, который, в свою очередь, столкнулся с Toyota RAV4.
В результате аварии погибли 66-летний водитель грузовика — житель Ленинградской области, а также 42-летний водитель и 42-летняя пассажирка автомобиля Renault, оба жители Лахденпохского района.
Водитель бензовоза —33-летний петербуржец — с тяжелыми травмами был доставлен в Сортавальскую центральную районную больницу, он находится в реанимации. Также пострадали водитель и пассажир Toyota RAV4, оба из Ставропольского края. От госпитализации они отказались.
На месте происшествия работали оперативные службы. Движение по трассе было временно ограничено, для проезда организован объезд через поселок Куркиеки. Обстоятельства аварии устанавливаются.