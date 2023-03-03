Стало известно, кто погиб в сгоревшем автомобиле в поселке Карелии (ФОТО)

В Следкоме Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели водителя сгоревшего автомобиля.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по факту гибели человека в сгоревшем автомобиле в Надвоицах возбуждено уголовное дело. Статья дела — причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, автомобиль ВАЗ 21150 загорелся вечером 3 марта в поселке Надвоицы на улице Мира. В результате пожара погиб водитель. Мужчина 1978 года рождения.

В настоящее время ведется следствие, назначены необходимые экспертизы.

Видео страшного пожара появилось ранее в сети.