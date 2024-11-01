Стало известно, кто погиб в столкновении грузовика и микроавтобуса на трассе в Карелии

Полиция Карелии установила личности погибших и пострадавшего водителя в ДТП в Сегежском округе.
По данным полиции Карелии, в Сегежском округе в дорожной аварии погибли жители Мурманской области: 67-летняя женщина-пассажир и 74-летний водитель микроавтобуса.
Пострадавший водитель фуры — 41-летний житель Волгоградской области.
По предварительной информации, водитель грузового фургона Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом MAN в составе с полуприцепом.
В результате столкновения женщина-пассажир и водитель фургона погибли на месте, водителя тягача отвезли в больницу.
Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло во вторник, 5 ноября, в 19.30 на 669 километре трассы «Кола» в Сегежском округе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание