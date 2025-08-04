Стало известно, кто погиб в столкновении туристического автобуса с поездом в Ленобласти

В страшном ДТП погиб один человек, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

4 августа на железнодорожном переезде между станциями Олонец и Лодейное Поле произошло столкновение автобуса с грузовым поездом. По данным полиции, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед приближающимся составом.

Автобус перевозил туристическую группу из Ярославской области. По информации «Фонтанки», автобус следовал в город Кемь в Карелии и обратно. Одной из остановок должен был стать монастырь Александра Свирского. Авария произошла на пути к нему.

В результате аварии погибла 68-летняя женщина, 16 человек получили травмы различной степени тяжести, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, все пострадавшие из Ярославской области.

В салоне находились двое детей, они не пострадали. На месте работают медики из Ленинградской области и Карелии, включая бригаду Олонецкой ЦРБ. Пострадавших доставили в Лодейнопольскую и Волховскую больницы, а также в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Северо-Западная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР также выясняют обстоятельства случившегося.