Стало известно, кто погиб в страшной аварии недалеко от Петрозаводска (ФОТО)

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП в Прионежском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, жертвой смертельного ДТП недалеко от поселка Шуя на трассе «Кола» стал 74-летний пассажир автомобиля ВАЗ.

Причиной аварии стал маневр 78-летнего водителя автомобиля Kia Rio, который не предоставил преимущества в движении по главной дороге автомобилю ВАЗ-2105.

Напомним, два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» 13 июня в 16.10. Пассажир погиб, водителей обеих машин госпитализировали с переломами.