Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Петрозаводском

Смертельное ДТП произошло около деревни Виданы днем 25 ноября.
В страшном столкновении КамАЗа и автомобиля Mitsubishi погиб водитель легковушки, мужчина 1972 года рождения. Об этом нашему изданию сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Дорожная авария произошла сегодня днем на 25 километре региональной трассы Петрозаводск - Суоярви, в районе деревни Виданы.
На месте ДТП работают сотрудники региональной ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, тело погибшего пожарным пришлось вырезать из разбитого авто с помощью специнструмента.
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