Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Петрозаводском

Смертельное ДТП произошло около деревни Виданы днем 25 ноября.

В страшном столкновении КамАЗа и автомобиля Mitsubishi погиб водитель легковушки, мужчина 1972 года рождения. Об этом нашему изданию сообщили в Госавтоинспекции Карелии.



Дорожная авария произошла сегодня днем на 25 километре региональной трассы Петрозаводск - Суоярви, в районе деревни Виданы.



На месте ДТП работают сотрудники региональной ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.



Напомним, тело погибшего пожарным пришлось вырезать из разбитого авто с помощью специнструмента.



