Стало известно, кто погиб в страшном пожаре на юге Карелии

В одной из квартир сгоревшего дома в Олонецком районе жила многодетная семья.

В администрации Олонецкого района рассказали подробности пожара в деревне Путилица, где сгорел двухэтажный двухквартирный дом.

В результате пожара дом сильно пострадал. В огне погибла женщина — власти района выразили соболезнования ее родным и близким.

Во второй квартире жила многодетная семья, но в момент пожара никого из них дома не было. Представители администрации проведут встречу с оказавшейся без жилья семьей, чтобы определить меры поддержки.

В настоящее время пожарные продолжают локализовать очаг возгорания.

Напомним, страшный пожар, унесший жизнь человека, случился в деревне Путилица Олонецкого района вечером 6 декабря.