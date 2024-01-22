Стало известно, кто поселится в историческом Доме Захаровых после реконструкции

Объект культурного наследия находится в частной собственности.

Дом Захаровых, ранее располагавшийся в Петрозаводске, на улице Свердлова, 30, находится в частной собственности.



По информации собственника, работы по реставрации и сборке сруба на новом месте, в квартале исторической застройки, завершены, объект примерно на год законсервирован под временной кровлей.



После реставрации собственник планирует использовать дом для жилья или размещения офиса, рассказали в карельском управлении по охране объектов культурного наследия.



Напомним, сруб дома удалось сохранить на 80 процентов. Старую каркасную часть исторического здания заменили на рубленую.



