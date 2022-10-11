Стало известно, кто пострадал в аварии с маршруткой в Петрозаводске

В результате столкновения маршрутного автобуса и фургона пострадала женщина.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о сегодняшней аварии на Перевалке.

Пострадала одна пассажирка, женщина 1966 года рождения. Женщине было назначено лечение.

Напомним, 2 ноября в 12.50 на Перевалке в Петрозаводске столкнулись маршрутный автобус и грузовой фургон. ДТП произошло на улице Черняховского.