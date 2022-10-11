Стало известно, кто пострадал в аварии с маршруткой в Петрозаводске

В результате столкновения маршрутного автобуса и фургона пострадала женщина.
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о сегодняшней аварии на Перевалке.
Пострадала одна пассажирка, женщина 1966 года рождения. Женщине было назначено лечение.
Напомним, 2 ноября в 12.50 на Перевалке в Петрозаводске столкнулись маршрутный автобус и грузовой фургон. ДТП произошло на улице Черняховского.
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