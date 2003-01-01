Стало известно, кто пострадал в ДТП на Антикайнена в Петрозаводске

В ГАИ опубликовали подробности аварии, произошедшей в центре города.
Вчера, 11 ноября, в районе дома № 19 по улице Антикайнена в Петрозаводске произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили в ГАИ по городу, авария была зафиксирована в 17:41.
— 32-летний водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Kia», двигающимся во встречном направлении прямо, — рассказали там.
В результате ДТП пострадала 45-летняя женщина, находившаяся за рулём «Kia». Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.