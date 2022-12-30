Стало известно, кто пострадал в перевернувшемся на трассе в Карелии молоковозе (ФОТО)

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии в Пряжинском районе.

Напомним, авария произошла 31 декабря на 377 километре трассы «Кола» в Пряжинском районе. Тягач Volvo с цистерной молока вылетел в кювет и перевернулся.

Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в 5.30 утра. За рулем грузового автомобиля находился 35-летний водитель.

В результате ДТП была травмирована 46-летняя пассажирка. По факту аварии проводится проверка.