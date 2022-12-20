Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Петрозаводском

Утром 21 декабря на 136 километре федеральной дороги А-215 столкнулись УАЗ и легковой автомобиль.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, в столкновении УАЗа и Lada Vesta на трассе А-215 травмы получил автомобилист за рулем «Лады», мужчина 1968 года рождения.



Напомним, в среду, 21 декабря, в 07.05 на 136 километре федеральной дороги столкнулись УАЗ и легковой автомобиль.



Дорожная авария произошла в Прионежье, перед поворотом на Орзегу, в условиях снегопада. По одной из версий, один из участников происшествия не справился с управлением и выехал на встречную полосу.