«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36 Статьи
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
09 ноября, 15:35 Статьи
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10 Статьи
Установлены родственники одного из двух найденных в Карелии бойцов Великой Отечественной войны

14:32

Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов в соседней с Карелией Мурманской области

14:16

Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене

14:10

На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов

14:01

В Карелии назвали главную причину отказов в переводе земель в сельхозназначение

13:40

Карелия занимает 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов

13:23

«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска

13:01

«Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus

12:54

Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Сортавалой

12:34

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:21

В Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке

12:13

Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

11:57

Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

11:43

Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

11:28

Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

11:11

Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

10:55

Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу

10:42

Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

10:21

Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

10:05

Три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии

09:47

В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

09:22

В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13

Ушёл из жизни автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

23:48

Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Петрозаводске

21:21

Летающее такси представили на выставке в Китае

20:51

Стало известно, когда в сквере Шотмана в Петрозаводске зажгут фонари

19:43

Матери скончавшегося от побоев юноши из Беломорска помогают собрать деньги на похороны сына

18:54

«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

18:02

Заморозки до -6°С ударят в Карелии 10 ноября

17:17

В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

16:29

В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

15:45

Неизвестный распылил газ в лицо подростку на Древлянке

14:22

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком парень из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10
В Карелии произошло три ДТП с пострадавшими.

фото: © ГАИ Петрозаводска

Госавтоинспекция Карелии опубликовала сводку ДТП за конец минувшей недели.

В пятницу, 7 ноября, в 10:45 на 8 км автодороги «Петрозаводск-Лососинное» водитель автомобиля Chevrolet Lanos съехал в кювет и совершил наезд на дерево. В результате 55-летний водитель из Петрозаводска получил травмы и был доставлен в больницу.

В ночь на воскресенье, 9 ноября, в поселке Лоухи произошло ДТП с пешеходом. Около двух часов ночи у дома № 17 на улице Советской 21-летний водитель автомобиля ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая сидела на краю проезжей части. Пострадавшая с травмами была госпитализирована. По предварительным данным, оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также воскресенье, ближе к трем часам дня, авария произошла около острова Хавус под Сортавалой. Об этой аварии мы писали ранее, стали известны новые подробности. Водитель автомобиля Лада Нива при прохождении поворота выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Sportage. В этом столкновении пострадали три человека: 47-летний водитель и 40-летний пассажир Лады Нивы, а также 42-летняя женщина-водитель Kia.

Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене
Сегодня, 14:10 Благоустройство
На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов
Сегодня, 14:01 Общество
«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска
Сегодня, 13:01 Дорожная хроника
Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов
Сегодня, 10:21 Общество
