Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Сортавалой

В Карелии произошло три ДТП с пострадавшими.

Госавтоинспекция Карелии опубликовала сводку ДТП за конец минувшей недели.

В пятницу, 7 ноября, в 10:45 на 8 км автодороги «Петрозаводск-Лососинное» водитель автомобиля Chevrolet Lanos съехал в кювет и совершил наезд на дерево. В результате 55-летний водитель из Петрозаводска получил травмы и был доставлен в больницу.

В ночь на воскресенье, 9 ноября, в поселке Лоухи произошло ДТП с пешеходом. Около двух часов ночи у дома № 17 на улице Советской 21-летний водитель автомобиля ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая сидела на краю проезжей части. Пострадавшая с травмами была госпитализирована. По предварительным данным, оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также воскресенье, ближе к трем часам дня, авария произошла около острова Хавус под Сортавалой. Об этой аварии мы писали ранее, стали известны новые подробности. Водитель автомобиля Лада Нива при прохождении поворота выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Sportage. В этом столкновении пострадали три человека: 47-летний водитель и 40-летний пассажир Лады Нивы, а также 42-летняя женщина-водитель Kia.