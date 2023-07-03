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Стало известно, кто претендует на пост председателя Союза журналистов Карелии

Новости. Общество
14:20, 04 Июля 2023
фото: © Союз журналистов Карелии. Архив/ ВК

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На съезде Союза журналистов республики выберут нового руководителя, должность которого осталась вакантной после признания Георгия Чентемирова* иноагентом.

В среду, 5 июля, Союз журналистов Карелии соберется на свой внеочередной съезд. Члены общественной организации выберут нового председателя. Должность руководителя республиканской журналистской организации оказалась вакантной после того, как секретариат Союза журналистов России исключил из него председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова*. Он был признан Минюстом России «иностранным агентом».

Как стало известно «Московскому комсомольцу в Карелии», на освободившийся председательский пост претендует главный редактор республиканского телеканала «СампоТВ 360» Андрей Раев.

Подробнее читайте здесь.

* - признан Минюстом России «иностранным агентом».

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