Стало известно, кто разрешил вырубить деревья у реки Лососинки в Петрозаводске

Консультант мэрии Петрозаводска пояснила в суде, почему вырубили деревья у реки Лососинки.

Петрозаводский суд продолжил 26 июня рассмотрение иска депутата городского совета Ольги Тужиковой, которая потребовала признать незаконным разрешение на снос зелёных насаждений у реки Лососинка, где компания «Александровский завод» занимается благоустройством прибрежной территории у нового жилого комплекса. Суд заслушал показания консультанта управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Арины Еглачёвой, которая обследовала зеленые насаждения перед их сносом.

У депутата Тужиковой возник вопрос к консультанту мэрии, почему под рубку попали «умеренно ослабленные деревья», которые по городским правилам благоустройства не подлежат сносу. Арина Еглачёва пояснила, что эти деревья находились в воде и угрожали подпорной стенке берега.

Как сообщила Еглачёва, она осматривала деревья в течение двух часов, после чего составила акт обследования зелёных насаждений.

«У вас сохранились листы учёта?», — поинтересовалась истец.

Что на вопрос ответила эксперт, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».