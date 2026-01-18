Стало известно, кто сбил 11-летнюю девочку на Кукковке в Петрозаводске

В ГАИ раскрыли подробности ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка.
Виновником ДТП, в котором пострадала 11-летняя петрозаводчанка, стал 30-летний водитель автомобиля Škoda, сообщили в ГАИ по городу.
Напомним, 17 января в 15:08 в районе дома № 6 по улице Питкярантской в столице Карелии автомобилист сбил 11-летнюю девочку-пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. На следующий день, 18 января, юная горожанка обратилась за медпомощью в Детскую республиканскую больницу.