Стало известно, кто сбил восьмилетнего школьника, который пострадал в ДТП на Ключевой

Стало известно, что 42-летняя водитель автомобиля Lada сбила восьмилетнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гвардейской в Петрозаводске.
Выяснилось, что виновником ДТП в Петрозаводске утром 10 октября, где пострадал ребенок, стала 42-летняя водитель автомобиля Lada. Ранее мы рассказывали, что аварию зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №29 по улице Гвардейской.
По предварительной информации Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель сбила мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. Инцидент произошел в 07:32 утра.
В результате ДТП ребенок получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
