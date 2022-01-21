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Стало известно, кто сможет отдохнуть на Кипре без ПЦР-теста

Новости. Общество
00:02, 22 Января 2022
фото: © EPA-EFE / KATIA CHRISTODOULOU

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Привитые "Спутником V" c 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста.

Власти Республики Кипр решили со следующей недели сократить срок пребывания в самоизоляции лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом, а также предоставить с начала весны свободный допуск на остров вакцинированным пассажирам и тем, кто переболел ковидом. Об этом сказано в постановлении кипрского кабинета министров по итогам его заседания, состоявшегося накануне, пишет ТАСС.

В документе говорится, что правительство сократило период самоизоляции с 14 до 10 дней для тех, кто находился в тесных контактах с инфицированными. Более того, можно существенно сократить и этот срок пребывания в карантине, если на седьмой день после контакта сдать за свой счет ПЦР-тест и он покажет отрицательный результат. При этом лица, сделавшие бустерную прививку, а также те, кто прошел полный курс первоначальной вакцинации не более чем семь месяцев назад, от изоляции освобождаются. Эти правила вступают в действие с 24 января.

Правительство также постановило ввести в действие с 1 марта новую систему классификации стран по степени эпидемического риска: она будет отличаться от той, которую разработал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Согласно новому плану, все страны будут с весны разделены на три категории: зеленую, красную и серую. Первая объединит нынешние зеленую и оранжевую группы, вторая - красную и темно-красную, а третья будет соответствовать нынешней серой, из которой на Кипр могут приезжать только отдельные категории граждан. Однако, как подчеркнули в кабинете министров, эти правила будут распространяться только на тех, кто не привит противовирусными препаратами.

"Вакцинированные пассажиры или пассажиры, переболевшие COVID-19, независимо от их национальности и той страны, откуда они прибыли, освобождаются от обязанности выполнения требований для соответствующей категории, в которой находится страна, из которой они прибыли, например от предъявления отрицательного лабораторного теста, от обязанности соблюдать карантин, [предъявлять] выданное специальное разрешение и других", - отмечается в постановлении.

В нем подчеркивается, что привитые или переболевшие ковидом люди "могут въезжать в Республику Кипр с действующим свидетельством о прививках" или документом, подтверждающим выздоровление после вызываемой коронавирусом болезни. При этом сертификат о вакцинации или выздоровлении будет считаться подходящим, если "он был выдан государственными органами", а пассажиры были привиты одним из следующих препаратов: вакцинами производства компаний Janssen, AstraZeneca, консорциума Pfizer и BioNTech, компании Moderna, "Спутником V", вакцинами компаний Sinopharm, Sinovac, вакциной Covaxin, "Спутником Лайт" (только в качестве бустерной дозы в базовой схеме прививок) и вакциной Nuvaxovid.

Власти острова также приняли решение, что пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны получить бустерную дозу указанных вакцин, если с момента получения второй дозы (двухкомпонентных вакцин или единственной дозы однокомпонентных) прошло девять месяцев. Срок же действия справки о выздоровлении после ковида будет ограничен 180 днями с момента прохождения теста, показавшего положительную реакцию на коронавирус. 

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