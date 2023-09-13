Стало известно, кто стал самым добросовестным налогоплательщиком в Карелии

По результатам конкурса это звание получили две организации.

В Минфине Карелии определили самых добросовестных налогоплательщиков республики по итогам 2022 года. Об этом сообщили в паблике ведомства 14 сентября.



По результатам конкурса звание получили две организации: ООО «ПИК Монтаж» и ООО «Азимут», рассказали в сообществе. Отбор проводился Министерством финансов совместно с Управлением Федеральной налоговой службы при поддержке исполнительных органов республики и по инициативе главы Карелии.



В конкурсе участвовали все организации реального сектора экономики, которые осуществляют деятельность не менее 3 лет. Самые достойные результаты показали ООО «ПИК Монтаж» — компания, специализирующаяся на производстве электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ и ООО «Азимут» — организация, осуществляющая деятельность в сфере морского рыболовства.



Основными критериями отбора стали объем ежеквартальных налоговых платежей в размере не менее 1 млн рублей; достижение положительной динамики поступления налогов в бюджеты региона; соблюдение налоговой дисциплины, отсутствие задолженности перед бюджетом; рост выручки от реализации продукции, работ, услуг; положительный финансовый результат от хозяйственной деятельности.

Кроме того, учитывали показатели налоговой нагрузки и средней зарплаты не ниже среднеотраслевого уровня, а также отсутствие налоговых правонарушений.



Компании-победители были награждены благодарственными письмами Министерства финансов, отметили в источнике.