Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности смертельного ДТП, произошедшего сегодня на трассе "Кола".

В ДТП, которое произошло сегодня в Прионежском районе на 447 километре автодороги "Кола", погибли жители Кондопожского района, водитель и пассажир автомобиля "Chevrolet" - мужчины 34 и 35 лет.

Сведения о водителе ГАЗели уточняются. Детей среди участников ДТП нет, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что утром 4 февраля в Прионежском районе произошло смертельное ДТП. В 11.30 на 447 км автодороги "Кола" "Газель", которая двигалась со стороны Кондопоги, столкнулась с Chevrolet Lanos.