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Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
17:15, 04 Февраля 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности смертельного ДТП, произошедшего сегодня на трассе "Кола".

В ДТП, которое произошло сегодня в Прионежском районе на 447 километре автодороги "Кола", погибли жители Кондопожского района, водитель и пассажир автомобиля "Chevrolet" - мужчины 34 и 35 лет. 

Сведения о водителе ГАЗели уточняются. Детей среди участников ДТП нет, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что утром 4 февраля в Прионежском районе произошло смертельное ДТП. В 11.30 на 447 км автодороги "Кола" "Газель", которая двигалась со стороны Кондопоги, столкнулась с Chevrolet Lanos.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-02-04 17:54:45
Журналисты! Да откуда эта мода пошла?! Каким законом ограничена?
Люди погибли, возможно родным нужна помощь, друзья и знакомые могли бы узнать уже сейчас имена погибших. Но нет, все у кого есть знакомые в Кондопоге, имеющие похожие машины будут звонить-выяснять, нервничать.
кир
2020-02-04 18:22:59
Leopol'd, поддерживаю.
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