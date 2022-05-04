890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Кабина всмятку: жесткое ДТП с фурой произошло под Петрозаводском (ФОТО)
13.05.2022 20:16
«Помогите!»: Дома смывает разлившийся ручей, из-за которого закрыли дорогу под Петрозаводском (ВИДЕО)
Сегодня 00:22
В Петрозаводске без вести пропала 45-летняя женщина
13.05.2022 15:23
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
13.05.2022 16:25

Стало известно, кто станет Почетным гражданином Петрозаводска в 2022 году

Новости. Общество
08:30, 14 Мая 2022
фото: Петрозаводский городской совет

Новости партнеров

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» определилась с выбором трех кандидатов на высокое звание.

Как сообщили в Петросовете, большинством голосов трем петрозаводчанам присужден статус «Почетный гражданин города 2022 года».

По решению комиссии, председателем которой является председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис, звание присвоено директору Медицинского института, заведующему кафедрой, руководителю лаборатории, доктору медицинских наук, профессору, заслуги которого оценены на уровне мировой медицины, Александру Балашову.

«Почетным гражданином города Петрозаводска» стал инженер-строитель, руководитель строительства 120 мостов и 9 тоннелей. Энтузиасту физкультурно-общественного движения Петрозаводска, хранителю трассы «Фонтаны», который круглогодично ухаживал за спортивным объектом, ветерану труда Вячеславу Григорьевичу Рашеву звание присвоено посмертно.

Третьим кандидатом стал писатель, главный редактор издательства «Острова», заслуженный журналист Российской Федерации, автор многочисленных книг по истории и культуре Карелии Юрий Шлейкин.

На сессии Петросовета 3 июня будет принято решение о присвоении звания.

Торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин Петрозаводска» пройдет в рамках праздничных мероприятий ко Дню столицы Карелии.

Ранее сообщалось, в этом году в список претендентов на почетное звание были включены четыре кандидата, заявленных общественными организациями, учреждениями и трудовыми коллективами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2022, 15:24
С 11 мая подъехать к Петрозаводску станет сложнее
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
10.05.2022, 13:19
Стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая
07.05.2022, 12:01
«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков

Аналитика

13.05.2022 14:07
Капитал
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
Смогут ли торговые центры и кинотеатры Карелии продолжить работу в условиях санкционного давления, когда раскрученные бренды уходят, а кинопремьеры отменяются.
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
«Спасибо за Победу!»
08.05.2022 08:33
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.