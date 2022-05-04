Стало известно, кто станет Почетным гражданином Петрозаводска в 2022 году

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» определилась с выбором трех кандидатов на высокое звание.

Как сообщили в Петросовете, большинством голосов трем петрозаводчанам присужден статус «Почетный гражданин города 2022 года».

По решению комиссии, председателем которой является председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис, звание присвоено директору Медицинского института, заведующему кафедрой, руководителю лаборатории, доктору медицинских наук, профессору, заслуги которого оценены на уровне мировой медицины, Александру Балашову.

«Почетным гражданином города Петрозаводска» стал инженер-строитель, руководитель строительства 120 мостов и 9 тоннелей. Энтузиасту физкультурно-общественного движения Петрозаводска, хранителю трассы «Фонтаны», который круглогодично ухаживал за спортивным объектом, ветерану труда Вячеславу Григорьевичу Рашеву звание присвоено посмертно.

Третьим кандидатом стал писатель, главный редактор издательства «Острова», заслуженный журналист Российской Федерации, автор многочисленных книг по истории и культуре Карелии Юрий Шлейкин.

На сессии Петросовета 3 июня будет принято решение о присвоении звания.

Торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин Петрозаводска» пройдет в рамках праздничных мероприятий ко Дню столицы Карелии.

Ранее сообщалось, в этом году в список претендентов на почетное звание были включены четыре кандидата, заявленных общественными организациями, учреждениями и трудовыми коллективами.