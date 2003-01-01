Стало известно, кто умер в магазине «Красное&Белое» 23 сентября

«Столице на Онего» стали известны подробности смерти мужчины в магазине «Красное& Белое» на улице Максима Горького, 11 в Петрозаводске.

Напомним, 23 сентября около 11 утра мужчине стало плохо прямо в магазине. Находившиеся рядом люди вызвали скорую помощь, однако горожанин скончался до приезда медиков. Как удалось выяснить «Столице на Онего», погибшим оказался 64-летний уроженец поселка Шальский Пудожского района. Мы не будем называть его имя по соображениям этики.

Однако, как рассказали его знакомые, мужчина был настоящим профессионалом в работе с металлом, трудился и кузнецом, и на разных производствах, имел светлую голову и ясный ум. В то же время имел склонность к вредным привычкам. Много курил и периодически злоупотреблял алкоголем. В последнее время нигде не работал. В магазине его организм не выдержал нагрузки. Никакого криминала в его смерти нет.

По нашим данным, рассматривается вопрос о том, чтобы похоронить его на родине, в Пудожском районе. Приносим соболезнования родным и близким.