Стало известно, кто устроил драку на стадионе в городе горняков в Карелии

В Костомукше двое молодых людей избили подростков на школьном стадионе.

Напомним, в Костомукше силовики остановили молодых людей, устроивших мордобой на спортивной площадке. Как рассказали «МК в Карелии» в республиканском МВД, 29 июня в 21.30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке на стадионе около гимназии.

На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили, что на спортивную площадку, где находились подростки от 12 до 16 лет, пришли два молодых человека, 17-ти и 18-ти лет, в состоянии алкогольного опьянения.

Кто пострадал от рук пьяных дебоширов и какое наказание ждет молодых людей, знает «МК в Карелии».