Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
10:09, 17 Апреля 2018

Стало известно, кто в Карелии попался на взятке в госпредприятии

По теме

Актер сериала сжег глаза водителю автобуса
16.04.18 21:30
В торговом центре Петрозаводска произошла драка
16.04.18 18:20
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
16.04.18 17:06
Все новости
Загрузка...

Директора ГУП РК "Медтехника" Оксану Рихтер задержали по делу о вымогательство взятки и махинации с деньгами.

Ранее сообщалось о самом факте коррупционного преступления, но не называлось название компании и имя обвиняемой. Как стало известно "Столице на Онего", фигурантом дела является директор ГУП РК "Медтехника" Оксана Рихтер.

По версии следствия, государственное унитарное предприятие "Медтехника" задолжало транспортной компании 600 тыс. рублей по договорам аренды. Директор приказала подчиненным не гасить долг. Она потребовала у представителя коммерческой фирмы 480 тысяч рублей, в обмен на это она пообещала погасить задолженность.

Женщина была задержана после получения первой части взятки в 35 тыс. рублей. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное с вымогательством в крупном размере").

Кроме того, отмечает карельское управление следственного комитета, обвиняемая совместно с бухгалтером предприятия организовали заключение фиктивных договоров на оказание услуг и выполнение работ с подконтрольными фирмами, после чего перечислили на их счета 420 тыс. рублей, которые были обналичены и переданы директору.

Она же организовала заключение фиктивных договоров с обществом с ограниченной ответственностью, по которым услуги не оказывались и работы не выполнялись, а денежные средства в сумме более 2 млн рублей были необоснованно перечислены третьим лицам.

По теме

Актер сериала сжег глаза водителю автобуса
16.04.18 21:30
В торговом центре Петрозаводска произошла драка
16.04.18 18:20
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
16.04.18 17:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Аналитика

16.04.2018 10:45
Политкухня
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
В столице Карелии начался суд над политиком и журналистом Алексеем Гавриловым.   
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
13.04.2018 11:14
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
10.04.2018 13:16
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:04
Кофе со сливками
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой"
Гость рубрики "Кофе со сливками" – настоящая бизнес-леди Елена Анисимова.
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 1
Сегодня 08:52
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 6
11.04.2018 12:47
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
13.04.2018 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»