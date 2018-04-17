Стало известно, кто в Карелии попался на взятке в госпредприятии

Директора ГУП РК "Медтехника" Оксану Рихтер задержали по делу о вымогательство взятки и махинации с деньгами.

Ранее сообщалось о самом факте коррупционного преступления, но не называлось название компании и имя обвиняемой. Как стало известно "Столице на Онего", фигурантом дела является директор ГУП РК "Медтехника" Оксана Рихтер.

По версии следствия, государственное унитарное предприятие "Медтехника" задолжало транспортной компании 600 тыс. рублей по договорам аренды. Директор приказала подчиненным не гасить долг. Она потребовала у представителя коммерческой фирмы 480 тысяч рублей, в обмен на это она пообещала погасить задолженность.

Женщина была задержана после получения первой части взятки в 35 тыс. рублей. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное с вымогательством в крупном размере").

Кроме того, отмечает карельское управление следственного комитета, обвиняемая совместно с бухгалтером предприятия организовали заключение фиктивных договоров на оказание услуг и выполнение работ с подконтрольными фирмами, после чего перечислили на их счета 420 тыс. рублей, которые были обналичены и переданы директору.

Она же организовала заключение фиктивных договоров с обществом с ограниченной ответственностью, по которым услуги не оказывались и работы не выполнялись, а денежные средства в сумме более 2 млн рублей были необоснованно перечислены третьим лицам.