Стало известно, кто в России разбогател за время пандемии

Журнал Forbes оценил, кто из российского списка богатейших бизнесменов за время пандемии коронавируса увеличил свое состояние.

По информации РИА Новости, лидером списка богатейших бизнесменов оказался интернет-инвестор Леонид Богуславский.

Состояние Богуславского с середины марта выросло почти вдвое - на 88%, до 2,8 миллиарда долларов. По данным журнала, увеличилось оно благодаря росту акций разработчика DataDog, в котором Богуславскому принадлежит 8,2%.

На втором месте - семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которой принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика "Полюс". Ее состояние за время пандемии выросло на 86%, до 18,6 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. Состояние Воложа с марта выросло на 75%, до 2,1 миллиарда долларов.

На четвертом месте по скорости прироста состояния расположился основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков, его состояние увеличилось на 63%, до 2,6 миллиарда долларов.

Пятое место за основным владельцем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым (+53%, 2,3 миллиарда долларов).

Далее в списке расположился совладелец "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов (+51%, 1,97 миллиарда долларов), акционер "Иркутской нефтяной компании" Николай Буйнов (+51%, 2,1 миллиарда долларов), основатель IPG Photonics Валентин Гапонцев (+46%, 2,3 миллиарда долларов), генеральный директор группы "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов (+44%, 1,44 миллиарда долларов).

Всего же, по данным журнала, на 20 июля 2020 года прирост совокупного богатства российских миллиардеров списка Forbes составил уже 70,73 миллиарда долларов.