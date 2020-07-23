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Стало известно, кто в России разбогател за время пандемии

Новости. Общество
19:40, 24 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Журнал Forbes оценил, кто из российского списка богатейших бизнесменов за время пандемии коронавируса увеличил свое состояние.

По информации РИА Новости, лидером списка богатейших бизнесменов оказался интернет-инвестор Леонид Богуславский.

Состояние Богуславского с середины марта выросло почти вдвое - на 88%, до 2,8 миллиарда долларов. По данным журнала, увеличилось оно благодаря росту акций разработчика DataDog, в котором Богуславскому принадлежит 8,2%.

На втором месте - семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которой принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика "Полюс". Ее состояние за время пандемии выросло на 86%, до 18,6 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. Состояние Воложа с марта выросло на 75%, до 2,1 миллиарда долларов.

На четвертом месте по скорости прироста состояния расположился основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков, его состояние увеличилось на 63%, до 2,6 миллиарда долларов.

Пятое место за основным владельцем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым (+53%, 2,3 миллиарда долларов).

Далее в списке расположился совладелец "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов (+51%, 1,97 миллиарда долларов), акционер "Иркутской нефтяной компании" Николай Буйнов (+51%, 2,1 миллиарда долларов), основатель IPG Photonics Валентин Гапонцев (+46%, 2,3 миллиарда долларов), генеральный директор группы "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов (+44%, 1,44 миллиарда долларов).

Всего же, по данным журнала, на 20 июля 2020 года прирост совокупного богатства российских миллиардеров списка Forbes составил уже 70,73 миллиарда долларов.

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