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Новости. Общество
21:05, 19 Апреля 2018

Стало известно, кто в России самый богатый

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Число российских миллиардеров увеличилось на 10 человек.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин в третий раз возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, сообщает Лента.ру. Его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Ранее Лисин возглавлял рейтинг в 2010 и 2011 годах.

Второе место занял владелец "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 18,7 миллиарда долларов. Лидер рейтинга 2017 года Леонид Михельсон, являющийся основным владельцем нефтехимической компании "Сибур" и газовой компании "Новатэк", опустился в 2018 году на третью позицию списка - его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов.

В топ-10 также вошли президент "Лукойла" Вагит Алекперов (16,4 миллиарда долларов), партнер Михельсона по "Сибуру" и "Новатэку" Геннадий Тимченко (16 миллиардов), совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин (15,9 миллиарда), председатель комитета по стратегии "Еврохима" Андрей Мельниченко (15,5 миллиарда), совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман (15,1 миллиарда), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда) и основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов (12,5 миллиарда).

За год совокупное состояние участников рейтинга выросло на 25 миллиардов и составило 485 миллиардов долларов. За год в России также увеличилось число миллиардеров - с 96 до 106.

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