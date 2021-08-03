Стало известно, кто в России зарабатывает на вакцинах от коронавируса

Речь идет о десятках миллиардов рублей.

Газета «Коммерсант» опубликовала 6 августа статью, в которой рассказала о том, кому удалось заработать на вакцинах от коронавируса. Как пишет издание, с начала 2021 года разработчик самой доступной сегодня для россиян вакцины «Спутника V» – НИЦЭМ имени Гамалеи – разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 миллиардов рублей, но пока в обороте находится объем, эквивалентный 57 миллиардам. По данным «Коммерсанта», почти 60% приходится на структуры «Фармстандарта» Виктора Харитонина.

Как отмечает газета, объемы госзакупок препаратов, используемых при лечении коронавирусной инфекции, также исчисляются миллиардами рублей, и этот рынок уже поделен между известными игроками. Так, компания «Р-Фарм» за полгода выручила 6,27 миллиарда рублей на продаже государству двух своих препаратов – артлегиа и коронавира, внесенных Минздравом в протоколы лечения COVID-19, а «Биокад» Дмитрия Морозова, имеющий тесные связи с «Фармстандартом», за то же время на госзакупках продал свои препараты от COVID-19 – илсира и эфлейра – на 2,8 миллиарда.