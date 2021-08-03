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Стало известно, кто в России зарабатывает на вакцинах от коронавируса

Новости. Экономика
11:02, 06 Августа 2021
фото: ©Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Речь идет о десятках миллиардов рублей.

Газета «Коммерсант» опубликовала 6 августа статью, в которой рассказала о том, кому удалось заработать на вакцинах от коронавируса. Как пишет издание, с начала 2021 года разработчик самой доступной сегодня для россиян вакцины «Спутника V»  – НИЦЭМ имени Гамалеи – разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 миллиардов рублей, но пока в обороте находится объем, эквивалентный 57 миллиардам. По данным «Коммерсанта», почти 60% приходится на структуры «Фармстандарта» Виктора Харитонина.

Как отмечает газета, объемы госзакупок препаратов, используемых при лечении коронавирусной инфекции, также исчисляются миллиардами рублей, и этот рынок уже поделен между известными игроками. Так, компания «Р-Фарм» за полгода выручила 6,27 миллиарда рублей на продаже государству двух своих препаратов – артлегиа и коронавира, внесенных Минздравом в протоколы лечения COVID-19, а «Биокад» Дмитрия Морозова, имеющий тесные связи с «Фармстандартом», за то же время на госзакупках продал свои препараты от COVID-19 – илсира и эфлейра – на 2,8 миллиарда.

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-06 13:34:28
Успешные люди делают деньги, неудачники трясут плакатиками на мосту.
кир
2021-08-06 12:58:14
Это мировой бизнес проект. Те не лучше наших барыг.
Бриг
2021-08-06 12:20:01
Ясно кто , приближённое к телу жульё . как и обычно .
бюджет
2021-08-06 11:41:47
Итак давно понятно, что такое давление на вакцинацию только из-за бабосиков : ничего, кроме бизнеса, за наши налоги. А вот по сколько им наших налогов отваливают за одну прививку?
David.
2021-08-06 11:34:30
секрет полишинеля
Гость
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