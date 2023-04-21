Стало известно, кто в Верховном суде Карелии рассмотрит дело по убийству и изнасилованию Дианы Фроловой

В Верховный суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению жителя Петрозаводска Василия Петрова в совершении изнасилования и жестоком убийстве молодой девушки Дианы Фроловой.

Как стало известно «Московскому комсомольцу в Карелии», дело в отношении Василия Петрова, которого обвиняют в изнасиловании и расчленении 25-летней Дианы Фроловой, рассмотрит судья Верховного суда республики Денис Катанандов.

Подробнее о деле расчленителя читайте в «Московском комсомольце в Карелии», а также кому Катанандов уже вынес пожизненный приговор.