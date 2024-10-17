Стало известно, кто виноват в аварии, где водители устроили драку после столкновения в центре Петрозаводска

Пьяный без прав за рулем отечественного авто не справился с управлением.

Обстоятельства дорожного происшествия раскрыли госавтоинспекторы Петрозаводска.

ДТП произошло в минувшую пятницу, 18 октября, в 22.15, около дома № 15 на Первомайском проспекте. Там 44-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ — 2106» в состоянии опьянения и не имея права управления, неправильно выбрал скорость движения. В результате он не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с автомашиной «Киа Рио», которая ехала в прямом встречном направлении.

Водитель отечественной легковушки от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В результате ДТП травмы получили сам нетрезвый водитель, а также 46-летний водитель «Киа Рио» и его 43-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что момент дорожной аварии попал на видео. На записи видно, что мужчины после столкновения авто вышли из машин и начали драться.