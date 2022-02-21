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Стало известно, кто возглавил администрацию района Карелии после отставки Дмитрия Петрова

Новости. Общество
13:13, 23 Февраля 2022
фото: Администрация Кемского района/ВК

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В Кемском районе выбрали нового главу администрации после ухода в отставку Дмитрия Петрова.

Как сообщается в официальном паблике администрации Кемского района, главой администрации выбрана Светлана Долинина. До 21 февраля Светлана Владимировна исполняла обязанности руководителя администрации.

Напомним, после новогодних праздников Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района, покинул свой пост, который занимал с февраля 2020 года.

Власти республики признали неэффективной работу Дмитрия Петрова в должности главы администрации Кемского района в период подготовки сетей к зиме. К таким выводам чиновники пришли после проведения проверки, итогом которой стала отставка Петрова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ментъ
2022-02-23 14:16:26
Через год "уйдут"...!?!
экcперд
2022-02-23 14:47:25
Ментъ, либерда в бессильной злобе выползает из щелей с новыми погонялами. Но мы то знаем, что ты оффф :)
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