Реклама

В экологически чистом квартале «Свиристель» ведется строительство последнего дома (ВИДЕО)
15.03.2023 16:30
Стало известно, присоединились ли пункты выдачи Wildberries в Петрозаводске к забастовке
16.03.2023 11:28
Глава Минздава Карелии предложил ввести обязательный масочный режим
16.03.2023 13:35
Коллекцию мотоциклов обнаружили у арестованного по обвинению во взятке инспектора Ростехнадзора Карелии
16.03.2023 15:22

Стало известно, кто возглавил Минсельхоз Карелии после ареста министра Лабинова

Новости. Политика
06:40, 17 Марта 2023
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

Новости партнеров

Замминистра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина будет исполнять обязанности главы ведомства.

Заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина будет временно возглавлять ведомство после ареста действующего руководителя регионального ведомства Владимира Лабинова, которому предъявлены обвинения в получении взятки в размере 10 млн рублей. Соответствующий документ в четверг, 16 марта, подписал глава региона Артур Парфенчиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.

"Ольга Палкина сегодня назначена исполняющей обязанности министра сельского и рыбного хозяйства Карелии", - рассказала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, добавив, что документ об этом подписан руководителем региона.

Напомним, глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки, 16 марта был арестован на два месяца, до 14 мая.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год министр сельского и рыбного хозяйства Карелии, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
16.03.2023, 13:48
Опознано тело молодого человека, найденное в лесу в Петрозаводске
15.03.2023, 18:43
Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)
16.03.2023, 08:33
Great Wall Tank 500 будет продаваться в России в двух комплектациях

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.