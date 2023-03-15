Стало известно, кто возглавил Минсельхоз Карелии после ареста министра Лабинова

Замминистра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина будет исполнять обязанности главы ведомства.

Заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина будет временно возглавлять ведомство после ареста действующего руководителя регионального ведомства Владимира Лабинова, которому предъявлены обвинения в получении взятки в размере 10 млн рублей. Соответствующий документ в четверг, 16 марта, подписал глава региона Артур Парфенчиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.

"Ольга Палкина сегодня назначена исполняющей обязанности министра сельского и рыбного хозяйства Карелии", - рассказала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, добавив, что документ об этом подписан руководителем региона.

Напомним, глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки, 16 марта был арестован на два месяца, до 14 мая.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год министр сельского и рыбного хозяйства Карелии, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.