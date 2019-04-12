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Новости. Политика
06:40, 12 Апреля 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Стало известно, кто возглавит Фонд капремонта Карелии

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В правительстве объявили о завершении конкурса на замещение вакантной должности генерального директора "Фонда капитального ремонта Республики Карелия".

Как сообщили в республиканском правительстве, в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики состоялся заключительный этап открытого конкурса на замещение вакантной должности генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Карелия. Решением конкурсной комиссии победителем стал Виталий Берлогин, который до настоящего времени исполнял обязанности руководителя этой организации.

На первом этапе конкурсная комиссия на основании представленных кандидатами документов приняла решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе двух кандидатов - Виталия Берлогина и Ирины Гапеевой. На втором этапе осуществлялась проверка соответствия обязательным квалификационным требованиям.  Кандидаты прошли компьютерное тестирование, организованное Минстроем России, по итогам которого большее количество баллов набрал Виталий Берлогин. На завершающем этапе члены конкурсной комиссии - депутаты Заксобрания и первый заместитель председателя Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору провели собеседование с кандидатом для уточнения его профессиональных знаний, опыта, оценки трудовой деятельности и карьеры.

Члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о признании Виталия Берлогина победителем конкурса, что является основанием для назначения его на должность генерального директора регионального оператора.

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