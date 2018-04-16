Стало известно, кто возглавит государственный кинотеатр "Премьер" в Карелии

Новым руководителем Центра культуры "Премьер" станет председатель молодежного правительства Карелии Андрей Редькин. Ранее эту должность занимала Екатерина Анисимова.

Как стало известно "Столице на Онего", новым директором центра культуры "Премьер" станет председатель молодежного правительства Карелии, член штаба регионального отделения общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" 28-летний Андрей Редькин.

Информацию об этом нашему изданию подтвердил министр культуры республики Алексей Лесонен. Он также сообщил, что сегодня нового руководителя представят коллективу центра "Премьер".

На протяжении долгого времени пост директора центра культуры "Премьер" занимала Екатерина Анисимова. На прошлой неделе интернет-журнал "Лицей" написал о странном увольнении Екатерины Анисимовой.

Автономное учреждение "Центр культуры "Премьер" создано на базе государственного учреждения "Карельский центр народного творчества" (отдел кинообслуживания населения). Является учреждением, подведомственным министерству культуры Республики Карелия.