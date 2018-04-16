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Новости. Культура
12:15, 16 Апреля 2018

Стало известно, кто возглавит государственный кинотеатр "Премьер" в Карелии

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Новым руководителем Центра культуры "Премьер" станет председатель молодежного правительства Карелии Андрей Редькин. Ранее эту должность занимала Екатерина Анисимова.

Как стало известно "Столице на Онего", новым директором центра культуры "Премьер" станет председатель молодежного правительства Карелии, член штаба регионального отделения общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" 28-летний Андрей Редькин.

Информацию об этом нашему изданию подтвердил министр культуры республики Алексей Лесонен. Он также сообщил, что сегодня нового руководителя представят коллективу центра "Премьер".

На протяжении долгого времени пост директора центра культуры "Премьер" занимала Екатерина Анисимова. На прошлой неделе интернет-журнал "Лицей" написал о странном увольнении Екатерины Анисимовой. 

Автономное учреждение "Центр культуры "Премьер" создано на базе государственного учреждения "Карельский центр народного творчества" (отдел кинообслуживания населения). Является учреждением, подведомственным министерству культуры Республики Карелия.

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Комментарии

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pupsik
2018-04-16 14:29:44
а потому что, есть хорошие знакомые, родственники в нужных кабинетах?
gaudealis
2018-04-16 13:43:22
Если серьёзно, надо бы петрозаводчанам после такого устроить бойкот этому кинотеатру. Пусть ентот юнец крутит кино сам для себя. С нулевым финансовым результатом.
gaudealis
2018-04-16 13:39:32
Любой другой хрен был бы Редькина не слаще.
P.S. Не зря активно лизал все видные карельские едросовские *опы паренёк. "Нализал на должность", как говорится.
Серж
2018-04-16 13:07:45
Да , уж дожили до ручки . Надо было бы Лесонена самого назначить . Для культуры , в целом , было бы значительно лучше, да и должность достойная , для него.
Американец
2018-04-16 12:56:24
а чего не из ясель взяли?

А почему не поставили Ширшину или Сухорукову? Такие высококлассные спецы!

Надо было еще Кравчук или Залецкую! Они вообще боги управления!
однозначно
2018-04-16 12:35:46
Сойдет. Лишь бы этот толковый мальчик вискарь не пил за рулем, а так пусть фильмы крутит - хоть какая польза от едросовской личинки
кир
2018-04-16 12:33:29
А почему не Кучин, бывший член политсовета ЕР, совершивший в пьяном виде ДТП со смертельным исходом? Ах, он занят более денежным делом, находясь уже на свободе.
Гость
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