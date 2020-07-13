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Стало известно, кто выступит на фестивале "Ruskeala Symphony" в Карелии

Новости. Культура
15:14, 14 Июля 2020
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
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Директор Карельской филармонии Ирина Устинова рассказала о программе музыкального фестиваля, который в этом году пройдет в горном парке Рускеала в течение одного дня.

Несмотря на все ограничения, которые накладывает эпидемиологическая обстановка, в частности, вынужденный отказ от приглашения иностранных исполнителей, программа фестивального дня получилась насыщенной, интересной и разнообразной, с участием исполнителей мирового уровня, отметила Ирина Устинова сегодня брифинге в правительстве.

Фестиваль стартует 15 августа в 12.00 концертом на главной сцене в Итальянском карьере, здесь выступит известный в Карелии коллектив – Ансамбль Михаила Тоцкого.

Также в качестве площадок фестиваля будет задействован перрон платформы Горного парка, где перед прибывающими на московском поезде гостями выступит карельская фолк-группа SKYLARK. На водной глади Мраморного каньона на плавучей площадке выступит "Российский квартет саксофонистов", виртуозы из Москвы. И также прямо на горном озере представит концертную программу Мужской хор Карелии под управлением Алексея Умнова, созданный в этом году по инициативе главы республики. Это выступление станет дебютом хора, и гости Ruskeala Symphony станут первыми, кто сможет оценить новый профессиональный творческий коллектив, сообщает пресс-служба правительства.

В Итальянском карьере, помимо концерта-открытия, пройдет концерт "Нового русского квартета", одного из ведущих камерных коллективов России.

Завершит фестиваль по традиции гала-концерт Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии со звездами мировой оперной сцены. В год 180-летия Петра Чайковского музыка русского композитора и его зарубежных современников прозвучит в исполнении Олеси Петровой (меццо-сопрано, солистка Метрополитен-опера, приглашенная солистка Михайловского, Мариинского и Большого театров) и Сергея Семишкура (тенор, солист Мариинского театра). Шедевры мировой классики исполнит Симфонический оркестр, лауреат международных конкурсов Юлия Игонина (скрипка), заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель).

В конце фестивального дня над горным парком "Рускеала" прогремит фейерверк.

Ранее стала известна стоимость билетов на музыкальный фестиваль.

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