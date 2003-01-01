Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

Правоохранительные органы задержали троих студентов Морской академии, подозреваемых в подготовке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

Как мы ранее рассказывали, 23 октября подозреваемые попытались похитить футболиста Мостового у супермаркета «Азбука вкуса» на Вязовой улице. Его окружили трое неизвестных. Им не удалось затолкать спортсмена в микроавтобус— футболист вырвался и обратился в полицию. Целью преступления было вымогательство денег у футболиста.

По данным издания Mash на спорте, заказ на преступление поступил от анонимного пользователя с ником «Сатанист» через мессенджер Telegram. Один из задержанных на допросе признался, что мотивом были деньги на операцию для отца.

- Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу… Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через «Телеграм», — приводят его слова в «РЕН ТВ».

Второй подозреваемый подтвердил план: по их замыслу, футболиста должны были «раскрутить» на деньги, потребовав перевода средств с банковских счетов, криптовалютных кошельков и бирж на указанные реквизиты.

Напомним, в Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы.