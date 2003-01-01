Стало известно, куда отправится белое пианино после закрытия сезона на набережной

Пианино, которое сейчас стоит в ротонде, получит вторую жизнь. После закрытия сезона его направят в Музыкальный театр.

Белое пианино в ротонде на набережной служит последний сезон. Об этом на днях сообщили организаторы проекта. В уличных условиях инструмент можно использовать не более двух лет. Этот как раз столько и использовался. В 2024 году его установили впервые. Инструмент марки «Красный октябрь» предоставил Музыкальный театр. И, как оказалось, он же примет пианино обратно и будет использовать его в качестве декораций во время спектаклей.

— Будет у него ещё вторая жизнь, — рассказал «Столице на Онего руководитель проекта «Открытое пианино» Антон Сергеев.

В последний раз на набережной оно прозвучит 14 сентября во время заключительного концерта. Ранее была объявлена его примерная программа. После чего инструмент вывезут. Но это не означает окончание проекта. Для будущего сезона будут искать другой инструмент. Уже поступают предложения от жителей города. Но здесь важно, чтобы состояние пианино было подходящим для уличного пространства.

Очень многое зависит от хранения, как хозяева оберегали инструмент. Нужно будет провести экспертизу, ведь важно, чтобы пианино работало на улице, в нетипичных, суровых для себя условиях, и простояло, как минимум, два сезона, — говорит Антон Сергеев.

Напомним, впервые пианино в ротонде установили летом 2019 года. Музыкальный инструмент тут же привлек внимание прохожих. «Открытое пианино» — это проект мастера по изготовлению музыкальных инструментов Виталия Новицкого и преподавателя Петрозаводской консерватории Ирины Смирновой. В 2022 году его подхватил музыкант Антон Сергеев. Проект любят и жители города, и туристы. Его называют изюминкой города.