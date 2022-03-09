Стало известно, куда россияне могут полететь в путешествие без пересадки

Несмотря на проблемы с отменами зарубежных полетов российских авиакомпаний, туристы могут полететь в путешествие без пересадки.

У россиян сохраняется возможность улететь без пересадки в 15 государств, пишут РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России, на которых могут лететь туристы, заявлены в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка», — рассказали в ассоциации.

Туристы могут купить туры и по другим направлениям, но уже с пересадкой. В их числе путевки в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Сейшелы.

«Отдохнуть неделю в марте за рубежом, в зависимости от страны, сейчас можно от 23,7 тысячи рублей, например, в Абхазии, 66,7 тысячи на двоих в Армении и до бесконечности, например, на Мальдивах», — указали в ассоциации.

Из-за последствий западных санкций в марте от полетов из России пока отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Приостановили полеты египетская EgyptAir, казахстанская Air Astana, турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Однако авиакомпания Saudia на месяц раньше решила открыть рейсы в Россию и уже с 15 марта планирует начать полеты в Шереметьево.

Российские перевозчики с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине.