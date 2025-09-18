Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

Покинувший правительство Карелии Игорь Корсаков вернулся в здравоохранение.

Игорь Корсаков теперь советник генерального директора Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза». В народе это учреждение знают как клинику Фёдорова, одну из ведущих офтальмологических клиник России, которая расположена в Москве.

Недавно Игорь Корсаков принял участие во встрече с правительством Хабаровского края, где как раз представлял центр Федорова. На встрече он был с генеральным директором МНТК «Микрохирургия глаза» Дмитрием Арсютовым и директором Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Максимом Пшеничновым. Информация о встрече опубликована на сайте клиники.

Напомним, в Карелии Игорь Корсаков работал с 2018 по 2025 год. С января 2018 года до середины 2021 года обладатель трех высших образований по направлениям медицины, юриспруденции и государственной службы Игорь Корсаков занимал пост заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты. До этого он работал руководителем УФССП по Нижегородской области — главным судебным приставом Нижегородской области.

Но 5 июля 2021 года Парфенчиков назначил его своим замом по внутренней политике. Эту должность ранее занимал Владимир Любарский, вместе с которым Корсаков участвовал в конкурсе на пост сити-менеджера Петрозаводска. Но никто из депутатов Петросовета не поддержал заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты, отдав «ключи от города» Любарскому.

В должности замглавы по внутренней политике Корсаков работал до своего ухода. Об его отставке стало известно в середине января. Весь год о нем ничего не было слышно. И вот теперь выяснилось, что он решил вернуться в здравоохранение.