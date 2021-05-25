Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий

Михаил Стоцкий, покинувший пост руководителя поликлиники №1 Петрозаводска, устроился на работу в Заксобрание Карелии.

В минувший вторник, 25 мая, на внеочередном заседании Заксобрания Карелии парламентарии приняли решение назначить на должность зампредседателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Михаила Стоцкого, ранее занимавшего пост главврача поликлиники №1 в Петрозаводске и являвшегося депутатом ЗС, членом Комитета по здравоохранению и социальной политике.

Михаил Стоцкий станет вторым по счету заместителем председателя Комитета ЖКХ в Заксобрании Карелии Леонида Лиминчука и начнет работать в ЗС на платной основе.

Кроме того, на внеочередном заседании Заксобрания Карелии парламентарии приняли решение вывести из состава Комитета ЖКХ депутата Марину Гуменникову.

Напомним, с поста руководителя самой большой петрозаводской поликлиники №1 Михаил Стоцкий уволился 31 марта.