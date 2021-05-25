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Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий

Новости. Политика
10:30, 26 Мая 2021
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Михаил Стоцкий, покинувший пост руководителя поликлиники №1 Петрозаводска, устроился на работу в Заксобрание Карелии.

В минувший вторник, 25 мая, на внеочередном заседании Заксобрания Карелии парламентарии приняли решение назначить на должность зампредседателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Михаила Стоцкого, ранее занимавшего пост главврача поликлиники №1 в Петрозаводске и являвшегося депутатом ЗС, членом Комитета по здравоохранению и социальной политике.

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Михаил Стоцкий станет вторым по счету заместителем председателя Комитета ЖКХ в Заксобрании Карелии Леонида Лиминчука и начнет работать в ЗС на платной основе.
Кроме того, на внеочередном заседании Заксобрания Карелии парламентарии приняли решение вывести из состава Комитета ЖКХ депутата Марину Гуменникову.

Напомним, с поста руководителя самой большой петрозаводской поликлиники №1 Михаил Стоцкий уволился 31 марта.

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Комментарии

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Вася
2021-05-26 11:03:08
Лукашенко отметил, что у многих людей из-за пандемии деформировалось сознание.
drug
2021-05-26 10:51:18
Ну теперь все ясно почему в России все через одно место.
Проблемами ЖКХ в том числе дорогами у нас занимаются люди с медицинским образованием - ну а больными у нас занимаются строители и дорожники.
Изя
2021-05-26 10:49:12
У :) дивительные люди работают в заксобрании на платной основе )) :)
Неизвестно
2021-05-26 10:46:16
ах-ха-ха..куда же еще...
театральный критик
2021-05-26 10:42:48
Ловко пристроился. Как и слабунова :)
Рубаль
2021-05-26 10:39:55
Во как!?! ЗдОрово пристроили,нет ли ещё местечка "зама" Зама?
Гость
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